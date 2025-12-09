В Китае экс-главу финансовой госкомпании казнили за коррупцию

В Китае приведен в исполнение смертный приговор Бай Тяньхуэю, бывшему гендиректору государственной финансовой компании China Huarong International. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

Финансиста казнили за получение взяток на общую сумму 1,1 млрд юаней (155,61 млн долларов). По данным следствия, в 2014-2018 годах Бай Тяньхуэй злоупотреблял своим служебным положением и помогал другим лицам получать корпоративное финансирование. Взамен он незаконно получил от них деньги и материальные ценности, передает РИА «Новости».

Суд города Тяньцзинь признал финансиста виновным в коррупции и приговорил к высшей мере наказания в мае 2024 года. В 2021 году за аналогичные преступления был казнен его экс-руководитель Лай Сяоминь.

После прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году правительство КНР активизировало борьбу с коррупцией. За последние годы многие чиновники, в том числе высокого уровня, были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.

Пекин, Наталья Петрова

