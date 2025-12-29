Экс-главе Тамбовской области Егорову вменили взятки на 84 млн рублей

Следственный комитет РФ сообщил о завершении следственных действий в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 80 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По делу также проходят двое соучастников – Александр Соломатин и Сергей Аганов. Им вменяют статью 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, с 2022 по 2024 годы Егоров систематически получал взятки в особо крупном размере в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера от гендиректора АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Общая сумма полученных взяток составила не менее 84 млн рублей, отметили в СК.

Взятки за общее покровительство по службе Егорову передавались лично или через посредников, которыми выступали Соломатин и Аганов.

В ходе предварительного следствия у Егорова и его родственников арестовано имущество более чем на 130 млн рублей в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора.

В настоящее время все фигуранты дела находятся под стражей.

Егоров возглавлял Тамбовскую область с октября 2021 по ноябрь 2024 года. Он объяснил, что оставляет должность ради новой работы на федеральном уровне. При этом он не раскрыл будущее место работы.

О задержании Егорова стало известно 24 июля этого года. СМИ сообщали, что экс-главу Тамбовской области подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Отмечалось, что в Егорова по нескольким адресам в Москве и Тамбове идут обыски.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

