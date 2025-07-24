Экс-главу Тамбовской области задержали по делу о взятке

Правоохранители задержали бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении экс-губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). «С ним проводятся следственные действия», – сообщил источник агентства. У Егорова по нескольким адресам в Москве и Тамбове идут обыски, добавил он.

Позже источник уточнил, что Егорова задержали в Тамбове и вскоре этапируют в Москву, где изберут меру пресечения.

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область с октября 2021 года по ноябрь 2024 года. 4 ноября прошлого года он опубликовал видеообращение к жителям региона, в котором объявил о своей отставке. Он объяснил, что оставляет должность ради новой работы. «Руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне, которые надо будет выполнять», – сказал Егоров. При этом он не раскрыл будущее место работы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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