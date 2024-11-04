Главы Ростовской и Тамбовской областей объявили об отставке

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и его коллега из Ростовской области Василий Голубев объявили, что оставляют свои должности ради новой работы.

Егоров заявил, что его ждут новые задачи на федеральном уровне. Он поблагодарил жителей региона, который за годы работы стал для него родным.

«Руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне, которые надо будет выполнять», – сказал Егоров в видеообращении, опубликованном в его блоге.

Глава Ростовской области Василий Голубев также объявил об отставке в своем телеграм-канале. Он поблагодарил федеральные власти за внимание к проблемам региона, а коллег и соратников – за поддержку и конструктивную критику, которая помогла принимать верные решения.

«Принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Впереди новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», – говорится в сообщении.

Тамбов, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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