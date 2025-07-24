Взятка в 84 миллиона: стали известны подробности дела экс-губернатора Тамбовской области

Экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров подозревается в получении взятки на сумму 84 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника агентства, с ноября 2022 года по ноябрь 2024 года Егоров получал незаконное вознаграждение от бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова в виде денег, имущества и услуг за содействие его устройства на госслужбу и общее покровительство.

По версии следствия, Стефанов оплатил в 2023 году трехдневное проживание бывшего губернатора в элитном отеле в Ялте в размере 590 тыс. рублей, приобрел для Егорова машину RAM 1500 за 11 млн рублей, частный дом, внес взнос за квартиру, приобретаемую в ипотеку, и погасил долги по кредиту жены бывшего чиновника.

Против Егорова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ранее сообщалось, что его задержали в четверг в Тамбове и вскоре доставят в Москву для избрания меры пресечения. Ранее у Егорова прошли обыски в Москве и Тамбове. В отношении Стефанова возбуждено дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Также в деле фигурируют два их посредника.

Сейчас Стефанов находится под домашним арестом по обвинению в хранении наркотиков. Он был арестован в марте этого года Ленинским районным судом по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере, но позже суд смягчил ему меру пресечения, поменяв ее на домашний арест.

Егоров возглавлял Тамбовскую область с октября 2021 года по ноябрь 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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