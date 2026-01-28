СКР возбудил уголовное дело о взятках против должностных лиц РЖД

Сотрудники Центральной дирекции инфраструктуры РЖД стали фигурантами уголовного дела о систематическом получении взяток от вагоноремонтных предприятий. По делу также проходят руководители компаний, занимающихся ремонтом железнодорожного подвижного состава. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. В преступную схему были вовлечены более 50 человек, некоторых уже задержали.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», выступивших в роли лидеров организованной преступной группы, и соучастников из числа сотрудников и руководителей коммерческих организаций, входящих в систему контроля и ремонта железнодорожного подвижного состава», – говорится в сообщении СКР.

Как установили следователи, подозреваемые получили через посредников взятки на общую сумму не менее 19 млн рублей, а к деятельности преступной группы причастны не менее 52 лиц.

По версии следствия, с июня 2020 по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры за вознаграждение обеспечивали вагоноремонтным предприятиям необоснованно высокие показатели в рейтинге безотказной работы и скрывали факты некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов. Отмечается, что организаторы преступной схемы привлекли посредников, которые поддерживали связь с руководителями вагоноремонтных предприятий из более 40 регионов страны, обеспечивали сбор информации и передачу денежных средств.

«Взятки перечислялись в том числе на банковские счета, открытые на имя родственников участников группы, путем погашения кредитных обязательств и оплату дорогостоящих покупок», – отметили в СКР.

Обыски и иные следственные действия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а также на ремонтных предприятиз в Центральном, Уральском, Сибирском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Ряд участников преступной группы задержан, добавили в ведомстве.

Имена подозреваемых и задержанных не раскрываются.

Москва, Наталья Петрова

