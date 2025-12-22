Взятка в 13 миллионов: против экс-мэра Ростова-на-Дону возбудили второе дело

Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, ранее арестованного по делу о превышении полномочий, заподозрили в получении взятки в 13 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Логвиненко подозревается в получении многомиллионной взятки в 2019 году. Дело о даче взятки возбуждено в отношении представителя группы коммерческих компаний. В посредничестве во взяточничестве подозреваются неназванные сотрудники горадминистарции. Подробности дела не раскрываются.

Напомним, 24 октября в отношении Логвиненко было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). В тот же день его задержали и арестовали на два месяца.

По данным Следственного комитета РФ, в 2020 году Логвиненко, являясь главой города, вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате его противоправных действий городскому бюджету причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей.

Логвиненко покинул пост главы администрации Ростова-на-Дону в конце января 2025 году, объяснив отставку переходом на новое место работы.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube