Против бывшего мэра Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). ОБ этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, в 2020 году Логвиненко, являясь главой города, вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей.

Петренко уточнила, что в настоящее время Логвиненко задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Анастасия Смирнова

