Министра транспорта Кубани арестовали по делу о коррупции

Центральным районный суд Сочи санкционировал арест министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. СМИ ранее сообщали о задержании высокопоставленного чиновника. Накануне у него прошли обыски.

Согласно решению суда, министр пробудет под стражей как минимум до 19 марта. «Обвиняемый взят под стражу в зале суда», – сказано в сообщении.

По информации РИА «Новости», задержание Переверзева связано с государственными контрактами на обслуживание дорог.

Накануне стало известно о задержании двух заместителей министра по подозрению в хищении средств при исполнении госконтрактов. Суд отправил их под стражу.

Надо отметить, что Переверзев фигурирует в качестве ответчика в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, подозреваемому в получении особо крупной взятки. Также в числе ответчиков проходят его заместители – Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко.

Накануне Генпрокуратура потребовала арестовать активы Вороновского и членов его семьи. Бывший депутат Госдумы подозревается в получении взятки в размере 25 млн рублей в виде квартиры и услуг по ремонту в период работы в администрации Краснодарского края от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы «Набсо». 2 декабря нижняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия Вороновского, а на следующий день он был арестован.

Краснодар, Наталья Петрова

