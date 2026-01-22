российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 января 2026, 12:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Министра транспорта Кубани арестовали по делу о коррупции

Центральным районный суд Сочи санкционировал арест министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. СМИ ранее сообщали о задержании высокопоставленного чиновника. Накануне у него прошли обыски.

Согласно решению суда, министр пробудет под стражей как минимум до 19 марта. «Обвиняемый взят под стражу в зале суда», – сказано в сообщении.

По информации РИА «Новости», задержание Переверзева связано с государственными контрактами на обслуживание дорог.

Накануне стало известно о задержании двух заместителей министра по подозрению в хищении средств при исполнении госконтрактов. Суд отправил их под стражу.

Надо отметить, что Переверзев фигурирует в качестве ответчика в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, подозреваемому в получении особо крупной взятки. Также в числе ответчиков проходят его заместители – Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко.

Накануне Генпрокуратура потребовала арестовать активы Вороновского и членов его семьи. Бывший депутат Госдумы подозревается в получении взятки в размере 25 млн рублей в виде квартиры и услуг по ремонту в период работы в администрации Краснодарского края от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы «Набсо». 2 декабря нижняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия Вороновского, а на следующий день он был арестован.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Коррупция

Мэр Звездного городка стал фигурантом дела о крупной взятке / Экс-губернатору Рязанской области вменяют взятки на 272 млн рублей / Экс-главе Тамбовской области Егорову вменили взятки на 84 млн рублей / На Украине раскрыли преступную группировку с участием депутатов Рады / Мэр Крымска задержан по подозрению в махинациях с землей / Зама военного прокурора Петербургского гарнизона задержали по делу о крупной взятке / Взятка в 13 миллионов: против экс-мэра Ростова-на-Дону возбудили второе дело / Суд отправил под арест бывшего мэра города Иваново

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,