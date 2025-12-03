Суд арестовал экс-депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, подозреваемого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолия Владимировича Вороновского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», – говорится в сообщении.

Вороновский пробудет под стражей как минимум до 11 января 2026 года.

Накануне нижняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия Вороновского, а до этого согласилась снять неприкосновенность с депутата и возбудить в его отношении уголовное дело в связи с представлением Генпрокуратуры.

Вороновский был избран в Госдуму по партийному списку от «Единой России». Он подозревается в получении взятки в размере 25 млн рублей в виде квартиры и услуг по ремонту в период работы в администрации Краснодарского края от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы «Набсо».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

