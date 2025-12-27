На Украине раскрыли преступную группировку с участием депутатов Рады

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о разоблачении преступной группировки, в которую входят депутаты Верховной рады. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В ведомстве не раскрывают имен действующих народных избранников, в отношении которых ведется следствие. Отмечается, что участники ОПГ систематически извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде.

Кроме того, в НАБУ добавили, что сотрудники управления госохраны препятствуют работе антикоррупционных следователей в украинском парламенте. Детективам ограничили доступ со стороны Европейской площади в Киеве.

Ранее сотрудников бюро заметили в правительственном квартале Киева, передает РИА «Новости». Есть сведения, что проводимое расследование не связано со скандальным коррупционным делом бизнесмена Тимура Миндича, но и в этот раз речь идет о политиках, приближенных к Владимиру Зеленскому.

Киев, Зоя Осколкова

