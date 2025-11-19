ТАСС: ВККС готова рассмотреть вопрос об уголовном преследовании шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей готовится 24-27 ноября рассмотреть вопрос о согласии на возбуждение дел против шести судей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В частности, как уточняется, будет принято решение о судье Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адаме Воитлеве, заместителе председателя Ленинского районного суда Курска Ольге Петровой, мировом судье судебного участка №7 Нальчикского судебного района КБР в отставке Мухамеде Темботова, а также председателе Смольненского районного суда Петербурга в отставке Валерии Тарасове, судьи этого же суда Каринэ Голиковой и судье Краснослободского райсуда Мордовии Вячеславе Круглове.

Кроме того, будет планируется решить вопрос о даче согласия на арест председателя Юргомышского районного суда Курганской области в отставке Валерия Козлова.

Предполагается, в заседании коллегии примет участие председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Москва, Анастасия Смирнова

