Суд отправил под арест бывшего мэра города Иваново

Суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области и экс-главу регионального центра Александра Шаботинского.

Как уточнила прокуратура региона, экс-виновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, фигурант с 2020 по 2024 годы в должности замглавы правительства Ивановский области создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Как уточнили в прокуратуре, покровительство фирмам чиновник оказывал по договоренности с бывшими начальниками департамента жилищно-коммунального хозяйства, руководивших ведомством в тот период. С этой целью он изначально находил подходящих кандидатов на указанные должности, которые в последующем назначались по его инициативе для реализации преступной схемы. В их отношении также возбуждены уголовные дела о превышении полномочий и получении взяток.

Всего по такой схеме заключено свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 млн рублей.

Иваново, Анастасия Смирнова

