Пятница, 5 декабря 2025, 13:16 мск

Вице-мэра Нижнего Новгорода отравили под домашний арест по делу о взятках

Первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова отправили под домашний арест по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС из зала Московского районного суда города.

О задержании Егорова стало известно 2 декабря. Следователи подозревают чиновника в получении взятки за способствование незаконной коммерческой деятельности. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки через посредника в значительном размере»).

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд арестовал Егорова до 1 февраля 2026 года.

Сергей Егоров занял пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа, сменив на этой должности Илью Штокмана. Штокман также был ранее задержан за взятки от строительной компании за содействие в заключении контрактов.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

