Бывшему вице-премьеру Башкирии дали 13 лет «строгача» за взятки на 37 миллионов

Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 560 миллионов рублей бывшего и.о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева по коррупционному делу. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Суд признал бывшего высокопоставленного чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме лишения свободы, Марзаев получил запрет в течение 12 лет занимать должности на госслужбе. Также суд поставил конфисковать в доход государства свыше 37 млн рублей, полученных в качестве взятки, земельный участок и два жилых дома. Помимо этого, экс-чиновник лишен республиканских наград и почетных званий.

Согласно материалам суда, Марзаев с декабря 2023 года по апрель 2024 года получил через посредника от руководства коммерческой фирмы более 37 млн рублей. Он вымогал взятки, угрожая воспрепятствовать законной предпринимательской деятельности. Бывший чиновник за мзду обещал оказать содействие в заключении контрактов в сфере дорожного хозяйства в Уфе.

Подсудимый потребовал от руководства фирмы выплачивать «откат» в размере 10% от суммы каждого заключенного госконтракта. Всего было заключено шесть контрактов на сумму свыше 560 млн рублей.

В ходе судебных прений гособвинение просило для Марзаева 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Уфа, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube