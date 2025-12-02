российское информационное агентство 18+

Вторник, 2 декабря 2025, 16:18 мск

В штаб-квартире дипломатической службы ЕС проходят обыски по делу о мошенничестве на госзакупках

Фото: ec.europa.eu

В Бельгии полиция проводит обыски в штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза по делу о мошенничестве и сговоре при проведении тендеров. Об этом сообщает портал Euractiv.

Правоохранительные органы пришли в штаб-квартиру Европейской службы внешних действий в Брюсселе. Операция также затрагивает Колледж Европы в Брюгге и несколько частных резиденций.

Расследование касается нецелевого использования средств ЕС. В Европейской прокуратуре уточнили, что дело касается тендерной процедуры по проекту Дипломатической академии ЕС за 2021-2022 годы.

«Существуют серьезные подозрения, что в ходе проведения тендера по программе была нарушена статья 169 Финансового регламента, касающаяся добросовестной конкуренции», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что по этому делу задержаны три человека, которых подозревают в мошенничестве при осуществлении государственных закупок, коррупции и преступном конфликте интересов.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

