Четверг, 20 ноября 2025, 12:30 мск

Новости Севастополь

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе арестовали начальника представительства Минобороны за крупную взятку

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали начальника 960-го военного представительства Минобороны России по подозрению в получении крупной взятки и превышению должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

По данным спецслужбы, офицер вымогал и получил взятку от руководителя судоремонтного предприятия за приемку некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота в рамках госконтракта.

Государству был причинен материальный ущерб в размере более 8 млн рублей.

В отношении начальника военного представительства Военным следственным управлением СК РФ по Черноморскому флоту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)».

Фигурант заключен под стражу на два месяца, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

