российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 декабря 2025, 15:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Зама военного прокурора Петербургского гарнизона задержали по делу о крупной взятке

Заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковника юстиции Ильшата Купкенова задержали и доставили в Москву по обвинению во взятке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на 235 гарнизонный военный суд.

«В суд поступило ходатайство военного следователя об избрании Купкенову меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в пресс-службе суда.

Как уточнили представители суда, Купкенов обвиняется в превышении полномочий из корыстной заинтересованности и получении взятки в особо крупном размере.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Коррупция

Взятка в 13 миллионов: против экс-мэра Ростова-на-Дону возбудили второе дело / Суд отправил под арест бывшего мэра города Иваново / В Китае экс-главу финансовой госкомпании казнили за коррупцию / Вице-мэра Нижнего Новгорода отправили под домашний арест по делу о взятках / Суд арестовал экс-депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке / Экс-глава евродипломатии Федерика Могерини арестована по делу о мошенничестве / В штаб-квартире дипломатической службы ЕС проходят обыски по делу о мошенничестве на госзакупках / Главу Сакского района Крыма поймали на взятке в 2 млн рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,