Зама военного прокурора Петербургского гарнизона задержали по делу о крупной взятке

Заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковника юстиции Ильшата Купкенова задержали и доставили в Москву по обвинению во взятке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на 235 гарнизонный военный суд.

«В суд поступило ходатайство военного следователя об избрании Купкенову меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в пресс-службе суда.

Как уточнили представители суда, Купкенов обвиняется в превышении полномочий из корыстной заинтересованности и получении взятки в особо крупном размере.

Москва, Наталья Петрова

