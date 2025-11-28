В Дагестане 17 сотрудников Соцфонда обвинили в коррупции

Масштабную коррупционную схему выявили в отделении Социального фонда Дагестана. Фигурантам дела стали 17 сотрудников, а сумма ущерба превысила 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, злоумышленники брали взятки за назначение детских пособий. Преступники находили женщин, которые не могли легально претендовать на меры государственной поддержки. За взятки им незаконно назначались выплаты при рождении детей с увеличением размера пособия до 100% прожиточного минимума.

«Ущерб бюджету Социального фонда России составляет свыше 1,4 млрд рублей», – говорится в сообщении. Кроме того, 11 граждан подозреваются в даче взятки в особо крупном размере.

В ходе обысков правоохранителями изъяты телефоны, крупные суммы наличных и другие вещественные доказательства.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

