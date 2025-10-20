Полиция задержала пять фигурантов по делу о незаконной миграции 3 тысяч иностранцев

В России сотрудники полиции перекрыли крупный канал незаконной миграции. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержаны пятеро фигурантов по уголовному делу легализации в РФ более трех тысяч иностранцев.

По данным оперативников, криминальная схема была реализована сотрудниками кадрового агентства и строительной организации. Мигрантов фиктивно трудоустраивали в подконтрольных фирмах-однодневках, которые были зарегистрированы на подставное лицо по поддельным документам. При этом фактически приезжие работали в строительной компании.

Задержаны пятеро фигурантов. «Среди них трое предполагаемых организаторов, их сообщники, подготавливающие документацию, и гражданин иностранного государства, который выступал в качестве номинального директора в фирмах», – уточнила официальный представитель МВД.

Двое фигурантов заключены под стражу, трое находятся под домашним арестом, отметила Волк.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube