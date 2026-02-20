российское информационное агентство 18+

Пятница, 20 февраля 2026, 19:42 мск

Судебные приставы депортировали из России более 60 тысяч мигрантов

В прошлом году из России за нарушение законодательства были депортированы более 60 тысяч мигрантов. сообщили в пятницу в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«Почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, выдворено за пределы РФ в 76 иностранных государств», – говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

В то же время задержаны 6,5 тысячи лиц, находившихся в розыске и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Накануне глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что полицейские в 2025 году выдворили из страны более 70 тысяч иностранцев, нарушивших законодательство.

Москва, Анастасия Смирнова

