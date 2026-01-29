Детей мигрантов в России за год стало на 25% меньше

В России, по данным МВД, количество проживающих детей мигрантов в начале 2026 года сократилось на 25% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Он назвал эту тенденцию результатом системной работы по совершенствованию миграционной политики и законодательства.

Володин напомнил, что вступил в силу федеральный закон, обязывающий МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов.

«Норма позволит усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность их учета, а также будет способствовать установлению места фактического пребывания», – отметил политик.

Володин указал, что помимо контроля за детьми иностранцев это дает возможность принимать решения о нежелательности проживания в России их родителей, допускающих грубое нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания в стране ребенка и возможности получения им образования.

«Вступивший в силу закон – очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере», – отметил Володин.

По информации миграционной службы МВД, число мигрантов в России к началу 2026 года снизилось на 10%. Если в январе 2025 года их было около 6,3 млн, то сейчас – 5,7 млн, сообщают «Ведомости». Ключевая причина – в стране стало меньше детей-иностранцев. На ситуацию также повлияло ужесточение миграционного законодательства.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube