Четверг, 20 ноября 2025, 16:26 мск

Мигрантам ужесточили доступ к бесплатной медпомощи в России

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который ужесточает условия для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами. Теперь, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, иностранцы должны легально отработать на территории России минимум пять лет. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, исключением станут экстренные случаи. Новая норма не будет касаться высококвалифицированных специалистов.

«Те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это», – подчеркнул Володин.

В настоящее время полис ОМС выдается мигрантам только в том случае, если они легально отработали в России три года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

