российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 сентября 2025, 16:56 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Госдуму внесли законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

В России хотят запретить трудовым мигрантам привозить с собой членов семьи. Соответствующий законопроект сегодня внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером партии и главой фракции «эсеров» в парламенте Сергеем Мироновым.

Проект закона предполагает, что члены семьи иностранного гражданина, приехавшего в России в целях осуществления трудовой деятельности, – супруг/супруга и дети – не будут иметь право на въезд и пребывание в стране. Ограничение не будет затрагивать граждан Белоруссии и высококвалифицированных иностранных специалистов, говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы указывают со ссылкой на данные МВД РФ, что за первые шесть месяцев 2025 года иностранцам выдано около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года. «Общая численность иностранных граждан в России в 2025 году превышает 6,5 миллиона человек, что свидетельствует о значительном миграционном притоке», – сказано в пояснительной записке.

По оценке авторов инициативы, принятие законопроекта позволит снизить миграционный приток на 15-20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов. Это, в свою очередь, сократит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение, социальное обеспечение. «Ожидается повышение эффективности трудовой миграции, ориентированной исключительно на рабочие места, без расширения за счет иждивенцев», – заключили депутаты.

Председатель партии Сергей Миронов отметил в комментарии РИА «Новости», что новый закон позволит перейти к вахтовой системе работы мигрантов в России в целях безопасности и защиты прав граждан России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Гастарбайтеры

Мигрантов в России слишком много: риски для безопасности и ущемление прав россиян / Володин заявил о резком сокращении числа детей мигрантов, принятых в школы / В России в 2025 году пресекли 18 терактов, готовившихся мигрантами / Силовики проверили мигрантов в московском хостеле: задержаны 300 человек / Мигрантов, чьи дети надругались над калужской девочкой, вышлют из России / В Крыму мигрантам запретили работать во всех сферах, кроме строительства и туризма / Из России за полгода выдворено 26 тысяч мигрантов / «Объясните, почему…» Володин призвал МВД «присмотреться» к Минтруда РФ из-за квот на иностранных «специалистов»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Гастарбайтеры,