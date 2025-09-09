В Госдуму внесли законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

В России хотят запретить трудовым мигрантам привозить с собой членов семьи. Соответствующий законопроект сегодня внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером партии и главой фракции «эсеров» в парламенте Сергеем Мироновым.

Проект закона предполагает, что члены семьи иностранного гражданина, приехавшего в России в целях осуществления трудовой деятельности, – супруг/супруга и дети – не будут иметь право на въезд и пребывание в стране. Ограничение не будет затрагивать граждан Белоруссии и высококвалифицированных иностранных специалистов, говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы указывают со ссылкой на данные МВД РФ, что за первые шесть месяцев 2025 года иностранцам выдано около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года. «Общая численность иностранных граждан в России в 2025 году превышает 6,5 миллиона человек, что свидетельствует о значительном миграционном притоке», – сказано в пояснительной записке.

По оценке авторов инициативы, принятие законопроекта позволит снизить миграционный приток на 15-20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов. Это, в свою очередь, сократит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение, социальное обеспечение. «Ожидается повышение эффективности трудовой миграции, ориентированной исключительно на рабочие места, без расширения за счет иждивенцев», – заключили депутаты.

Председатель партии Сергей Миронов отметил в комментарии РИА «Новости», что новый закон позволит перейти к вахтовой системе работы мигрантов в России в целях безопасности и защиты прав граждан России.

Москва, Наталья Петрова

