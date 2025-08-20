Володин заявил о резком сокращении числа детей мигрантов, принятых в школы

Число детей иностранцев, допущенных до обучения в российских школах, заметно сократилось. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что с 1 апреля 2025 года начал действовать федеральный закон, в соответствии с которым детей мигрантов запрещено принимать в школы без знания русского языка, а также проверки легальности нахождения на территории России. Ранее Володин со ссылкой на данные выборочного мониторинга сообщал, что 41% детей иностранцев, которые приходят в школу, не знают русского языка или плохо владеют им.

«Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения», – отметил спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

По его словам, причинами такой динамики стали проблемы с предоставляемыми документами, в том числе отсутствие подтверждения законного пребывания в России, и неудовлетворительные результаты тестирования на знание русского языка.

Так, в Нижегородской области число заявлений на прием в школу от иностранных граждан снизилось почти в 10 раз, в Воронежской области – в семь раз, уточнил Володин. В Калужской области 55 детей мигрантов из 91 не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской области – 53 из 66, в Тульской области – 32 из 62, в Коми – 11 из 14, в Крыму – 4 из 10. В Татарстане каждый десятый ребенок без гражданства РФ не сдал тест.

Спикер Госдумы указал, что незнание русского языка негативно влияет на процесс обучения как отдельно взятого ученика, так и всего класса, а социальная адаптация для него становится крайне затруднительной.

«В январе 2026 года заработает система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД. Что будет способствовать повышению эффективности учета и контроля за иностранными гражданами, проживающими в нашей стране», – анонсировал Володин.

Госдума продолжит заниматься «вопросами анализа правоприменения законодательства в сфере миграционной политики и его совершенствования», заключил он.

Москва, Наталья Петрова

