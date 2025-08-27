Мигрантов в России слишком много: риски для безопасности и ущемление прав россиян

В России находится слишком много мигрантов, что создает риски для безопасности государства и ущемляет права россиян. Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме, лидер московских «эсеров» Дмитрий Гусев.

Парламентарий обратил внимание на статистику правоохранительных органов, согласно которой в России находится от 10 до 12 млн мигрантов. «Это до 8% населения страны. Только около трети из них официально получают патенты на трудовую деятельность», – констатировал Гусев.

По его оценке, эта ситуация создает многочисленные риски, в том числе для безопасности и соблюдения прав россиян.

«Нередко выпускники вузов не могут устроиться на работу по профессии, так как работодатели берут мигрантов за меньшую плату. Именно поэтому мы внесли в Госдуму предложения расширить перечень профессий, где труд мигрантов запрещён. Речь идёт не только о врачах, учителях и транспорте, но и о других сферах, где должны работать наши граждане. Наша цель проста и справедлива – защитить рынок труда для россиян, навести порядок в миграционной политике и обеспечить безопасность в каждом регионе страны», – подчеркнул депутат.

По его словам, проблемы миграционной политики остаются в центре внимания Госдумы. «Только за последние два года парламент принял 21 закон, ужесточающий требования к мигрантам и повышающий их ответственность. Наша партия занимает твёрдую позицию: трудовой мигрант может приезжать в Россию только один. Исключительно для работы. По завершении контракта он обязан покинуть страну. Любые правонарушения должны вести к немедленному выдворению, как это практикуется в Объединённых Арабских Эмиратах», – подчеркнул Гусев.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube