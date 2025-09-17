«Приехал – заработал – уехал»: Решетников озвучил новый подход к трудовой миграции в РФ

Глава Минэкономразвития Максим Решетников высказался об изменении механизма привлечения иностранной рабочей силы в Россию в условиях экономического роста при дефиците рабочей силы. По его словам, иностранцы будут привлекаться для решения проблемы кадрового дефицита, но теперь к миграции будут походить по принципу «приехал – заработал – уехал».

«В последние годы экономика растет при аномально низкой безработице. Рост в 2023 и 2024 году был более 4% в год, при этом безработица уже в 2023 году снизилась до менее 3%, а сейчас 2,2%, но экономика продолжает рост. Многие говорят – перегрев, не перегрев и так далее, тем не менее экономика научилась справляться с этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что рынок труда сильно изменился. В основе этих изменений – платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее вовлекать труд в разных формах», – цитирует Решетникова «Интерфакс».

Как отметил министр, Россия будет развиваться «в условиях трудодефицита в силу нашей демографии». Однако, полагает он, «привлекать мигрантов разумеется надо», но теперь к миграции, по словам главы МЭР, власти будут подходить по принципу «приехал – заработал – уехал».

«Все по-честному – люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги, уезжают. Нам здесь не нужны объективно ни семьи, учить мы не обязаны не граждан своей страны и так далее. Этот процесс выстраивается. На миграцию, я думаю, никто всерьез полагаться долгосрочно не готов», – добавил глава Минэкономразвития РФ.

По его словам, в ситуации дефицита рабочей силы основной задачей станет дальнейшее наращивание производительности труда. «Производительность и платформенная экономика – во многом сейчас синонимы, и мы должны управлять этими процессами», – заключил Решетников.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает запрет трудовым мигрантам привозить с собой членов семьи. Ограничение не будет затрагивать граждан Белоруссии и высококвалифицированных иностранных специалистов, говорится в пояснительной записке к проекту закона. Эту меру предложила группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду».

По оценке авторов инициативы, принятие законопроекта позволит снизить миграционный приток на 15-20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов. Это, в свою очередь, сократит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение, социальное обеспечение.

