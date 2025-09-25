В Госдуме призвали ввести ограничения для компаний, нанимающих мигрантов

В Госдуме предложили запретить компаниям, которые привлекают на работу мигрантов, участие в государственных и муниципальных закупках. С такой инициативой обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

Политик напомнил, что в России в настоящее время находятся более 6 млн иностранцев, из них нелегалов – 670 тысяч человек.

«Такой массовый приток мигрантов увеличивает нагрузку на бюджет, который из-за теневой занятости рабочих и так теряет около 3 трлн рублей в год. При этом из России постоянно утекают огромные суммы, которые они переводят себе домой», – заявил Миронов.

Парламентарий предложил сделать исключение только для организаций, которые нанимают высококвалифицированных иностранных специалистов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Ограничение не будет затрагивать граждан Белоруссии и высококвалифицированных иностранных специалистов.

Москва, Наталья Петрова

