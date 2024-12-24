В России с 1 апреля начнут тестировать детей мигрантов на знание русского языка

Детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка для приема в школы с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов, систем тестирования и критериев оценки. Для разных классов потребуется разный уровень тестирования, отметил Чернышенко. «Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», – приводит слова вице-премьера РИА «Новости».

Как уточнил Чернышенко, ежегодно в российские школы идут около 155 тыс. детей иностранцев.

Ранее, в декабре Госдума приняла законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. При поступлении в школу они будут проходить тестирование на знание русского языка. Дети, не прошедшие тестирование, не будут допускаться к обучению. Сдать тест можно будет бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Согласно данным выборочного мониторинга, которые приводил спикер Госдумы Вячеслав Володин, 41% детей иностранцев, которые приходят в школу, не знают русского языка или плохо владеют им.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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