Госдума окончательно запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Поправки в федеральный закон об образовании поддержали 409 парламентариев, против проголосовал один, воздержавшихся нет. Законопроект был одобрен в первом чтении 10 декабря.

Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех фракций и руководители основных комитетов нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу нужно будет пройти тестирование на знание русского языка. Лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться к обучению в учебном заведении. Предполагается, что порядок обязательного тестирования определит Минпросвещения РФ, сдать тест можно будет бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Как отмечается, методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки тестов, критерии оценивания знания русского языка и определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором.

«Принятие законопроекта обеспечит реализацию государственных гарантий на качество образования, соотносимое с возможностью освоения обучающимися общеобразовательных программ на государственном языке РФ, а также гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса», – говорится в пояснительной записке к документу.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на данные выборочного мониторинга, заявил, что 41% детей иностранцев, которые приходят в школу, не знают русского языка или плохо владеют им, что приводит к проблемам и трудностям. Он подчеркнул, что «для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы необходимо знать русский язык».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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