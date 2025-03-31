Дети мигрантов будут сдавать тесты по русскому языку только летом

В Свердловской области определили порядок тестирования по русскому языку для детей мигрантов, поступающих в общеобразовательные школы.

Правила уже появились на официальных сайтах многих екатеринбургских школ. Сначала родители ребенка, не имеющего гражданства РФ, должны подать в школу пакет документов, в том числе – вид на жительство или разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие у родителей работы и дохода, а также согласие на прохождение ребенком тестирования по русскому языку.

Если все документы в порядке, школа направит ребенка для прохождения теста по русскому языку в одну из 96 определенных минобром образовательных организаций. Результаты теста направляются обратно в школу, куда родители подали заявление, после чего директор принимает решение о зачислении или отказе.

По утвержденному областным минобром графику первое тестирование пройдет 23 июня.

Недавно Рособрнадзор опубликовал тестовые задания для первоклассников – не граждан России. Среди них, например, такие: «Ответь на вопросы. 1) Сколько тебе лет? 2) Где ты живёшь? Назови свой адрес». Также детям предложат прослушать аудиозапись со словами: «Нельзя играть на проезжей части улицы. Если есть светофор, переходить дорогу можно только на зелёный для пешеходов сигнал светофора», а затем ответить на вопросы: 1) Чего нельзя делать на проезжей части улицы? 2) На какой свет можно переходить дорогу?». Еще ребенок должен уметь на русском языке рассказать, что изображено на рисунках, например, деревянный стул, цветные карандаши.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2024 года Госдума приняла законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. При поступлении в школу они будут проходить тестирование на знание русского языка. Дети, не прошедшие тестирование, не будут допускаться к обучению. Сдать тест можно будет бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Согласно данным выборочного мониторинга, которые приводил спикер Госдумы Вячеслав Володин, 41% детей иностранцев, которые приходят в школу, не знают русского языка или плохо владеют им.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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