Свердловская область стала четвертой в России по числу детей-мигрантов

Свердловская область входит в число регионов, где живет наибольшее количество детей-иностранцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ, лидеры по этому показателю – Московская область (44 422 человека), город Москва (25 963 человека), город Санкт-Петербург (19 622 человека), Свердловская область (9 600 человек).

Напомним, начиная с этого года, детей мигрантов будут принимать в школы только после сдачи теста по русскому языку. Сначала родители ребенка, не имеющего гражданства РФ, должны подать в школу пакет документов, в том числе – вид на жительство или разрешение на временное проживание. Если все документы в порядке, школа направит ребенка для прохождения теста по русскому языку в одну из 96 определенных минобром образовательных организаций. Результаты теста направляются обратно в школу, куда родители подали заявление, после чего директор принимает решение о зачислении или отказе.

По утвержденному областным минобром графику, первое тестирование пройдет 23 июня.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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