Тесты по русскому языку в Екатеринбурге успешно сдали 15 детей мигрантов из 65

Проживающие в Екатеринбурге иностранцы записали на тестирование по русскому языку для поступления в школу 201 ребенка. Из них 151 попытается поступить в первый класс, еще 50 – в остальные, сообщили в пресс-службе администрации города.

На сегодняшний день тесты прошли 65 детей, из них успешно – 15.

В этом году тестирование по русскому языку для детей мигрантов по всей стране проходит впервые. Будущие ученики первых классов проходят только устное собеседование, включающее диалог, рассказ о том, что они видят на предложенных карточках и ответы на вопросы учителя-собеседника. Никаких других заданий для первоклассников не предусмотрено.

Для ребят более старших классов в тестовое задание может быть включено: написание сочинения, чтение с выражением, пересказ прочитанного текста. После окончания тестирования педагоги заполняют протоколы, и в течение трех дней информация направляется в образовательную организацию, куда планируют поступать дети. В зависимости от результата ребенок либо зачисляется в школу, либо в течение трех месяцев укрепляет знание русского языка и снова приходит на тестирование.

В областном минобре сообщили, что в других муниципалитетах региона тестирование проходят 144 потенциальных ученика, 138 из которых поступают в первый класс.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ сообщал, что в Свердловской области проживает 9600 детей иностранцев.

Как уже писал «Новый День», начиная с этого года, детей мигрантов будут принимать в школы только после сдачи теста по русскому языку. Сначала родители ребенка, не имеющего гражданства РФ, должны подать в школу пакет документов, в том числе – вид на жительство или разрешение на временное проживание. Если все документы в порядке, школа направит ребенка для прохождения теста по русскому языку в одну из 96 определенных минобром образовательных организаций. Результаты теста направляются обратно в школу, куда родители подали заявление, после чего директор принимает решение о зачислении или отказе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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