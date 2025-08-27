В Екатеринбурге успешно сдали тесты по русскому языку 26,5% детей иностранцев

За три летних месяца тестирование по русскому языку в Екатеринбурге прошли 426 детей иностранных граждан, из них успешно – 113, или 26,5%, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, дети иностранцев, поступающие в первые классы, проходят только устное собеседование, включающее диалог, рассказ о том, что они видят на предложенных карточках и ответы на вопросы учителя-собеседника. Для ребят более старших классов в тестовое задание может быть включено: написание сочинения, чтение с выражением, пересказ прочитанного текста. После окончания тестирования педагоги заполняют протоколы, и в течение 3-х дней информация направляется в образовательную организацию, куда планируют поступать дети. В зависимости от результата ребенок либо зачисляется в школу, либо в течение 3-х месяцев укрепляет знание русского языка и снова приходит на тестирование.

До конца года тестирование пройдет еще трижды – 20 сентября, 18 октября и 15 ноября. Добавим, для направления на тестирование родители ребенка, не имеющего гражданства РФ, сначала должны подать в школу пакет документов, в том числе – вид на жительство или разрешение на временное проживание. И только если все документы в порядке, школа направит ребенка для прохождения теста по русскому языку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

