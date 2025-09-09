Фарух Мирзоев: «Число детей, не знающих русского языка, не влияет на успеваемость школьников»

Дети иностранцев должны учиться вместе с гражданами России. И если некоторые из них не знают русского языка, это не означает, что успеваемость в классе упадет, считает председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев.

Об этом активист заявил в программе «Акцент» на ОТВ. Он также выступает против обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка.

«Я отношусь к этому отрицательно, потому что дети не виновны ни в чем. Мы постоянно говорим, что у нас основная проблема в миграции – это незнание русского языка. Но для того чтобы люди интегрировались, адаптировались, с детства надо их обучать, а если ребенок здесь находится уже по факту? Если мы его оставляем на улице, конечно, он будет деградировать», – считает Мирзоев. По его мнению, для таких детей необходимо вводить подготовительные курсы.

Также Фарух Мирзоев выступил против ограничения количества детей мигрантов в одном классе: «Это стереотипы, что если 2-3 ученика не знают русский язык, то это отражается на знаниях других учащихся. Я смотрю, на Сортировке в некоторых классах большинство иностранных граждан, но я вижу, что там медалистов очень много, большинство поступают в вузы, уровень знаний достаточно высокий по сравнению с общими показателями по России», – заявил он.

Через несколько часов после этого эфира интересное заявление сделал близкий к администрации Екатеринбурга телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»: «…надо, чтобы они (дети мигрантов) не оформлялись в анклавы и закрытые общины. Нужна адаптация, а для этого нужно обучение русскому языку. Практика тестирования будущих школьников уже показала, что языковой фильтр работает, и работает неплохо. Но и те, кто не прошел тест, будут обучаться в языковых центрах, причем делать это за деньги. И #почти_официально скажем, что центры обучения будут не в тех школах, где будет проходить тестирование».

Напомним, за три летних месяца тестирование по русскому языку в Екатеринбурге прошли 426 детей иностранных граждан, из них успешно – 113, или 26,5%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

