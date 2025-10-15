«Это дополнительная нагрузка на наших педагогов» – чиновница о проведении тестов по русскому языку для детей мигрантов

В Екатеринбурге лишь малая часть детей из семей мигрантов успешно проходят обязательное тестирование по русскому языку. Об этом сообщила заместитель городского департамента образования Ольга Бабченко на заседании профильной комиссии Екатеринбургской думы.

«Процесс освоения русского языка иностранными детьми идет сложно. Это непростая история, потому что тестирование и обучающие курсы легли на плечи наших педагогов. Дополнительных ресурсов для этого нет. А педагогам, помимо этого, нужно еще качественно готовить уроки для всех обучающихся», – отметила чиновница.

Пока департамент образования не имеет полной статистики, сколько детей мигрантов направлены на повторный экзамен по русскому языку. Также неясно, сколько времени требуется, чтобы ребенок из иностранной семьи научился говорить на русском хотя бы на среднем уровне.

Напомним, в Екатеринбурге на базе школ открыты 9 центров тестирования детей мигрантов на знание русского языка. С 2025 года этот экзамен стал обязательным для поступления в муниципальную школу.

«Проблема в том, что в основном дети знакомились с русским языком в школьной среде, потому что в их семьях говорят только на родном языке. Поэтому процесс обучения идет сложно, а процент сдавших тест – очень низкий. Мы в самом начале пути», – отметила Ольга Бабченко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

