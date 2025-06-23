На Среднем Урале начались тесты по русскому языку для детей мигрантов

В Свердловской области прошли первые тестирования детей из семей мигрантов на знание русского языка для поступления в школу.

Как сообщили в министерстве образования, всего испытания проходят 144 потенциальных ученика. Из них 138 детей будут поступать в первый класс. Семилетки сдавали тест по русскому языку в устной форме. Комиссия экспертов оценила их навыки слушания, говорения, лексики и грамматики. По словам чиновников, тесты прошли в дружелюбной и поддерживающей атмосфере. Старшие ребята должны выполнить как устные, так и письменные задания. Следующие испытания запланированы на 3 и 4 июля.

«Подобные испытания проходят впервые. Нововведение направлено на оценку уровня подготовки каждого иностранного ребенка, который необходим для освоения образовательной программы», – рассказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

Для получения направления на тест родители ребенка должны подать заявление о приеме в школу и предоставить необходимые документы. На их проверку отводится до 30 дней. Если с документами все в порядке, школа направляет ребенка на тестирование. Для проведения процедуры в регионе утверждено 96 площадок.

«Тестирование предполагает аналогичные меры безопасности, как и при проведении экзаменов, с учетом соблюдения всех санитарных норм и рекомендаций. Главное условие при проведении проверки знаний русского языка – это отсутствие телефонов и вспомогательных материалов», – сообщили в министерстве.

По результатам испытаний у потенциального ученика определят уровень знания русского языка – достаточный или недостаточный. При положительном решении школа зачислит ребенка. При неуспешной сдаче – можно снова подать документы на зачисление в школу, но только спустя три месяца после даты предыдущего тестирования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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