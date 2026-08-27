70% детей мигрантов успешно сдали тесты по русскому языку в Екатеринбурге

Порядка 70% детей из семей мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка и были зачислены в школы. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель директора департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова.

«У нас было девять пунктов тестирования, они активно работали весь летний период. Дети, которые не сдали русский язык на достаточном уровне, могут позаниматься еще три месяца, а затем пройти новое тестирование после подачи заявления в школу», – рассказала Елена Кречетова.

Как ранее писал «Новый День», требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей иностранцев, поступающих в школы, появилось весной 2026 года. В Свердловской области испытания проходили 144 ребенка, подавляющее число из них – первоклашки. Семилетки сдавали тест в устной форме. Комиссия экспертов оценивала их навыки слушания, говорения, владения лексикой и грамматикой. По словам чиновников, тесты прошли в дружелюбной и поддерживающей атмосфере. Старшие ребята выполняли как устные, так и письменные задания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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