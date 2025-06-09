Володин анонсировал рассмотрение законопроекта о контроле за детьми мигрантов

Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению нового законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Речь идет о проекте закона о контроле за детьми мигрантов.

Законопроектом, словам политика, предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов. В их числе – персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования детей в школах, информация о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информация об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, уточнил спикер Госдумы.

По его словам, МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранцев.

«Все это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений», – подчеркнул Володин.

Кроме того, указал он, выявление правоохранителями не поступивших в школы детей мигрантов «позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков».

Володин добавил, что законопроектом также предлагается в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему.

«Важно сделать все, чтобы контроль за мигрантами, их учет осуществлялись прозрачно и эффективно», – заключил председатель Госдумы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube