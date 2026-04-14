Вторник, 14 апреля 2026, 21:02 мск

Из России выдворят с запретом на въезд порядка 14 тысяч мигрантов

Министерство внутренних дел России принято порядка 14 тысяч решений о выдворении из страны и запрете въезда в РФ в отношении мигрантов по итогам рейда, который был проведен в марте в регионах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По результатам мероприятий принято около 6 тысяч решений о выдворении иностранных граждан. Закрыт въезд в Россию для 7,7 тысячи иностранцев», – уточнила Волк в социальных сетях.

Вместе с тем, как отметила представитель МВД, по результатам рейдов возбуждена почти 1000 уголовных дел, установлены 138 человек, находящихся в розыске. Кроме того, выявлено свыше 48 тысяч административных правонарушений.

«К ответственности привлечены более 26 тысяч иностранцев, в отношении 24 тысяч проведены процедуры обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования», – добавила Волк.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

В России расширят список оснований для выдворения мигрантов / У берегов Коморских Островов 18 человек погибли при кораблекрушении / Судебные приставы депортировали из России более 60 тысяч мигрантов / Спецслужбы задержали организатора незаконной миграции из Латинской Америки / СМИ: США намерены финансово поддержать антимигрантских активистов в Европе / В России увеличили количество пунктов миграционного контроля / В Санкт-Петербурге через частный вуз легализовали более 500 мигрантов / Спецслужбы выявили крупный канал нелегальной миграции через Россию в Европу

