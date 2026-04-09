В России расширят список оснований для выдворения мигрантов

Госдума РФ разработала законопроект, предусматривающий расширение списка административных правонарушений, за которые мигранты будут подлежать выдворению. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На сегодняшний день в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) выдворение в качестве меры ответственности для иностранцев предусмотрено в 22 статьях. В понедельник Совет ГД приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан.

«Законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению, – с 22 статей КоАП до 43», – написал Володин в своем канале в Max.

Кроме того, за ряд правонарушений помимо выдворения также могут назначить штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщала, что в прошлом году из России за нарушение законодательства были депортированы более 60 тысяч мигрантов. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев также говорил, что полицейские в 2025 году выдворили из страны более 70 тысяч иностранцев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

