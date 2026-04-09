российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 апреля 2026, 12:38 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В России расширят список оснований для выдворения мигрантов

Госдума РФ разработала законопроект, предусматривающий расширение списка административных правонарушений, за которые мигранты будут подлежать выдворению. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На сегодняшний день в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) выдворение в качестве меры ответственности для иностранцев предусмотрено в 22 статьях. В понедельник Совет ГД приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан.

«Законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению, – с 22 статей КоАП до 43», – написал Володин в своем канале в Max.

Кроме того, за ряд правонарушений помимо выдворения также могут назначить штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщала, что в прошлом году из России за нарушение законодательства были депортированы более 60 тысяч мигрантов. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев также говорил, что полицейские в 2025 году выдворили из страны более 70 тысяч иностранцев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Нелегальная миграция

У берегов Коморских Островов 18 человек погибли при кораблекрушении / Судебные приставы депортировали из России более 60 тысяч мигрантов / Спецслужбы задержали организатора незаконной миграции из Латинской Америки / СМИ: США намерены финансово поддержать антимигрантских активистов в Европе / В России увеличили количество пунктов миграционного контроля / В Санкт-Петербурге через частный вуз легализовали более 500 мигрантов / Спецслужбы выявили крупный канал нелегальной миграции через Россию в Европу / В Москве раскрыта преступная группа, легализовавшая более 53 тысяч мигрантов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Челябинск, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Общество, Россия, Нелегальная миграция,