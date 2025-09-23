МВД раскрыло число нелегальных мигрантов в России

В России нелегально находятся порядка 670 тысяч иностранцев. Об этом сообщил замглавы МВД РФ Александр Горовой. Треть из них – женщины и дети, уточнил он.

«На сегодня 670 тысяч человек остается в стране незаконно. Хотел бы обратить внимание на то, что треть из них – это женщины и дети», – сказал Горовой на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека (цитата по РИА «Новости»).

Ранее МВД сообщало, что иностранцам, утратившим законные основания для нахождения в России, нужно было легализовать свое положение до 10 сентября включительно. С 11 сентября нелегальных мигрантов начали выдворять из страны. С этого дня в отношении нелегалов до их выдворения из России применяются меры по ограничению отдельных прав. Так, им запрещается регистрировать брак или оформлять развод, устраивать детей в детсады и школы, управлять автомобилем. Также мигранты-нарушители не могут получить и другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни. В частности, у них блокируют карты российских банков, сим-карты операторов связи, они не могут зарегистрироваться по месту жительства.

Москва, Наталья Петрова

