С 11 сентября мигрантов-нелегалов начнут выдворять из России

Иностранцы, которые утратили законное основание для нахождения в России, могут легализовать свой статус в течение сегодняшнего дня. С 11 сентября мигрантов-нелегалов начнут выдворять из страны, сообщили в МВД РФ.

Сегодня, 10 сентября, заканчивается срок действия указа президента РФ, предоставляющего таким иностранцам возможность урегулировать свой правовой статус. В МВД пояснили, что это касается и граждан Украины, которые могут получить вид на жительство или сразу подать документы на получение гражданства РФ при наличии постоянной регистрации на территории Украины, передает ТАСС.

Иностранным гражданам для урегулирования статуса необходимо обратиться в паспортно-визовый центр министерства по месту фактического проживания или в ближайшее подразделение по вопросам миграции его территориальных органов, в Москве – в ММЦ «Сахарово».

С 11 сентября в отношении иностранцев-нелегалов до их выдворения из страны будут применяться «все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», указали в МВД. Им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, устроить детей в детсады и школы, управлять автомобилем. Также мигранты-нарушители не смогут получить и другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни. В частности, у них будут заблокированы карты российских банков, сим-карты операторов связи, они не могут зарегистрироваться по месту жительства.

Напомним, согласно первоначальным планам, мигранты должны были до 30 апреля легализовать свое нахождение в России или уехать, но затем Владимир Путин перенес этот срок на 10 сентября.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube