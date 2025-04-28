Путин продлил срок легализации в России для иностранцев

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о продлении до 10 сентября срока, когда иностранцы – нарушители миграционных правил – должны узаконить свое положение в РФ или покинуть страну.
Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, включенных в реестр контролируемых лиц, в который вносят мигрантов, утративших законные основания для пребывания в России.
Согласно первоначальным планам, мигранты должны были до 30 апреля легализовать свое нахождение в России или уехать.
Москва, Елена Володина
© 2025, РИА «Новый День»