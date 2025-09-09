После 10 сентября с Урала выдворят 20 тысяч нелегальных мигрантов

10 сентября истекает определенный президентом России Владимиром Путиным срок, до которого иностранцы – нарушители миграционных правил должны были узаконить свое положение в РФ или покинуть страну.

После этой даты во всех регионах страны на полную мощность включится механизм выдворения нелегалов. Об этом рассказала в эфире радио «КП-Урал» начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Мария Якушева. По ее словам, сейчас на Среднем Урале находится около 20 тысяч иностранцев, утративших право на проживание в России.

Якушева пояснила, что все иностранцы, которые находились здесь годами, могли легализоваться до 10 сентября. Если они получили патент на работу, заключили трудовой договор, то они могут остаться. Те же, кто этого не сделал, после 90 дней пребывания в России автоматически попадают в реестр контролируемых лиц, в отношении которых вводятся определенные санкции. У них блокируются карты российских банков, сим-карты операторов связи, они не могут получить регистрацию по месту жительства, водительские права, вступить в брак и так далее.

Если такой иностранный гражданин после 10 сентября попадет в руки полиции, его выдворят из страны с запретом повторного въезда на 5 лет. А если будет доказано, что нелегалы фактически работали на российском предприятии, работодателя оштрафуют на 250 тысяч рублей за каждого.

Напомним, согласно первоначальным планам, мигранты должны были до 30 апреля легализовать свое нахождение в России или уехать. Затем Владимир Путин перенес этот срок на 10 сентября.

Весной и летом мигранты, желающие получить документы, активизировались. Как уже писал «Новый День», толпы иностранцев были неоднократно замечены возле МФЦ на улице Кислородной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube