Гигантская толпа мигрантов снова скопилась у МФЦ в Екатеринбурге (ФОТО)

Мигранты, желающие получить документы, снова штурмуют МФЦ – на сей раз на улице Кислородной. С утра там собралась толпа, и телеграм-каналы сообщили, что для ее разгона полицейским пришлось применить газовые баллончики.

Как пояснил «Новому Дню» представитель правоохранительных органов, работающий на месте, эта информация – фейк, газ никто не применял. Тем не менее, выстроившихся в гигантскую очередь на территории у МФЦ людей действительно просят покинуть территорию.

Отметим, что только по официальным данным, поток мигрантов в Свердловскую область по итогам прошлого года вырос вдвое по сравнению с 2023-м. Это связано, в частности, с мягким местным законодательством – в отличие от многих других регионов России, на Среднем Урале нет никаких ограничений по трудоустройству мигрантов в различных отраслях.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

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