В Свердловской области легализовались 8 тысяч иностранных граждан

С 30 декабря 2024 года в Свердловской области легализовались 8232 иностранных гражданина. Об этом сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

«В результате целого комплекса предпринятых мер за отчетный период на территории Среднего Урала легализовано 8232 иностранных гражданина. Теперь они на законных основаниях могут осуществлять свою трудовую деятельность. Более 5 тысяч человек прибыли в нашу область из Узбекистана и Таджикистана. Ещё 2285 – из Кыргызстана, чей генеральный консул Максат Тентимишов дал положительную оценку проделанной свердловским гарнизоном полиции работе», – заявил Валерий Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», 30 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мигранты, пребывающие на территории РФ нелегально, должны были до 30 апреля 2025 года легализовать свое нахождение в России или уехать. Затем Владимир Путин перенес этот срок на 10 сентября. В связи с этим весной и летом мигранты, желающие получить документы, активизировались.

По оценкам начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Марии Якушевой, в начале сентября на Среднем Урале находились около 20 тысяч иностранцев, утративших право на проживание в России.

Екатеринбург

