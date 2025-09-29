российское информационное агентство 18+

Понедельник, 29 сентября 2025, 20:22 мск

Москва

СМИ: Кехман уволен с поста гендиректора МХАТ имени Горького

Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман снят со своей должности после возбуждения уголовного дела о крупной растрате, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, против Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Кехман, с которым 9 июля текущего года проводились следственные действия, связанные с уголовным делом о растрате при реконструкции старой сцены театра, имеет долг в 17,8 млрд рублей по неоплаченным кредитам.

Москва, Анастасия Смирнова

