СМИ: Кехман уволен с поста гендиректора МХАТ имени Горького

Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман снят со своей должности после возбуждения уголовного дела о крупной растрате, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, против Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Кехман, с которым 9 июля текущего года проводились следственные действия, связанные с уголовным делом о растрате при реконструкции старой сцены театра, имеет долг в 17,8 млрд рублей по неоплаченным кредитам.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube