СМИ: Кехман уволен с поста гендиректора МХАТ имени Горького

Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман снят со своей должности после возбуждения уголовного дела о крупной растрате, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, против Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Ранее сообщалось, что Кехман, с которым 9 июля текущего года проводились следственные действия, связанные с уголовным делом о растрате при реконструкции старой сцены театра, имеет долг в 17,8 млрд рублей по неоплаченным кредитам.
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»