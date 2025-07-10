Директор МХАТа имеет долги на 18 млрд рублей

Директор МХАТ им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, с которым 9 июля проводились следственные действия, связанные с уголовным делом о растрате при реконструкции старой сцены театра, имеет долг в 17,8 млрд рублей по неоплаченным кредитам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», – сказал собеседник агентства.

В банке исполнительных производств в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два – задолженность по исполнительному делу.

В среду у Кехмана и в МХАТ прошли обыски и другие следственные действия. По информации издания «Фонтанка», они связаны с уголовным делом о растрате при реконструкции старой сцены театра. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Кехмана доставили в Следственный комитет РФ, следственные действия продолжаются.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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