Вторник, 24 февраля 2026, 19:19 мск

СК: взрыв в Москве устроил 22-летний житель Удмуртии

Взрыв на площади около Савеловского вокзала Москвы около машины дорожно-патрульной службы устроил 22-летний уроженец Удмуртии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики», – сказала Петренко.

Установлено, что мужчина 22 февраля выехал железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга в Москву. По ее словам, сейчас следствие детально устанавливает круг общения предполагаемого подозреваемого, а также причины и мотивы его действий.

Как сообщалось ранее, при взрыве у Савеловского вокзала погибли два человека, в том числе полицейский.

Москва, Анастасия Смирнова

